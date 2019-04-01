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Genel Seçim Sonuçları 2018

Afyonkarahisar, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:23Yeni Şafak
Afyonkarahisar Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Afyon'un İlçeleri: Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağı ve Şuhut' tur. Tarihçesi: Afyonkarahisar ili adını şehrin güneyinde bulunan kaleden ve afyon bitkisinden almıştır. M.Ö. 7000 yılından başlayarak günümüze kadar ilin sınırları içerisinde Kalkolitikten, Eski Tunç Devri' ne geçiş kültürlerinden sonra Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetleri konumlanmıştır. Selçuklu Türkleri'nin 1071 yılında Anadolu'yu fethinden sonra Afyonkarahisar Türk egemenliğine geçti. Bu tarihten itibaren Afyonkarahisar, sırasıyla Selçuklu Devleti, Sahipoğulları Beyliği, Germiyanoğulları Beyliği altında yaşadıktan sonra 1428'de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Başmakçı Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Bayat Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Çay Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Çobanlar Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Dazkırı Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Dinar Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Emirdağ Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Evciler Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Hocalar Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar İhsaniye Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar İscehisar Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Kızılören Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Sandıklı Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Sinanpaşa Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Sultandağı Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Şuhut Seçim Sonuçları

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