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Genel Seçim Sonuçları 2018
Afyonkarahisar, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:42Yeni Şafak
Afyonkarahisar Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Afyon'un İlçeleri: Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağı ve Şuhut' tur. Tarihçesi: Afyonkarahisar ili adını şehrin güneyinde bulunan kaleden ve afyon bitkisinden almıştır. M.Ö. 7000 yılından başlayarak günümüze kadar ilin sınırları içerisinde Kalkolitikten, Eski Tunç Devri' ne geçiş kültürlerinden sonra Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetleri konumlanmıştır. Selçuklu Türkleri'nin 1071 yılında Anadolu'yu fethinden sonra Afyonkarahisar Türk egemenliğine geçti. Bu tarihten itibaren Afyonkarahisar, sırasıyla Selçuklu Devleti, Sahipoğulları Beyliği, Germiyanoğulları Beyliği altında yaşadıktan sonra 1428'de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Başmakçı Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Bayat Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Bolvadin Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Çobanlar Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Dazkırı Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Dinar Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Emirdağ Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Evciler Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Hocalar Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar İhsaniye Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar İscehisar Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Kızılören Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sandıklı Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sinanpaşa Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sultandağı Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Şuhut Seçim Sonuçları
Afyon'un İlçeleri: Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağı ve Şuhut' tur. Tarihçesi: Afyonkarahisar ili adını şehrin güneyinde bulunan kaleden ve afyon bitkisinden almıştır. M.Ö. 7000 yılından başlayarak günümüze kadar ilin sınırları içerisinde Kalkolitikten, Eski Tunç Devri' ne geçiş kültürlerinden sonra Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetleri konumlanmıştır. Selçuklu Türkleri'nin 1071 yılında Anadolu'yu fethinden sonra Afyonkarahisar Türk egemenliğine geçti. Bu tarihten itibaren Afyonkarahisar, sırasıyla Selçuklu Devleti, Sahipoğulları Beyliği, Germiyanoğulları Beyliği altında yaşadıktan sonra 1428'de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Başmakçı Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Bayat Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Bolvadin Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Çobanlar Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Dazkırı Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Dinar Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Emirdağ Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Evciler Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Hocalar Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar İhsaniye Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar İscehisar Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Kızılören Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sandıklı Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sinanpaşa Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sultandağı Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Şuhut Seçim Sonuçları
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