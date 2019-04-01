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Meclis Seçim Sonuçları 2019
Afyonkarahisar Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 06:59Yeni Şafak
Afyonkarahisar Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Afyon'un İlçeleri: Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağı ve Şuhut' tur. Tarihçesi: Afyonkarahisar ili adını şehrin güneyinde bulunan kaleden ve afyon bitkisinden almıştır. M.Ö. 7000 yılından başlayarak günümüze kadar ilin sınırları içerisinde Kalkolitikten, Eski Tunç Devri' ne geçiş kültürlerinden sonra Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetleri konumlanmıştır. Selçuklu Türkleri'nin 1071 yılında Anadolu'yu fethinden sonra Afyonkarahisar Türk egemenliğine geçti. Bu tarihten itibaren Afyonkarahisar, sırasıyla Selçuklu Devleti, Sahipoğulları Beyliği, Germiyanoğulları Beyliği altında yaşadıktan sonra 1428'de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Başmakçı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Bayat İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Çay İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Dinar İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Evciler İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Hocalar İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Kızılören İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sultandağı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyon'un İlçeleri: Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağı ve Şuhut' tur. Tarihçesi: Afyonkarahisar ili adını şehrin güneyinde bulunan kaleden ve afyon bitkisinden almıştır. M.Ö. 7000 yılından başlayarak günümüze kadar ilin sınırları içerisinde Kalkolitikten, Eski Tunç Devri' ne geçiş kültürlerinden sonra Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetleri konumlanmıştır. Selçuklu Türkleri'nin 1071 yılında Anadolu'yu fethinden sonra Afyonkarahisar Türk egemenliğine geçti. Bu tarihten itibaren Afyonkarahisar, sırasıyla Selçuklu Devleti, Sahipoğulları Beyliği, Germiyanoğulları Beyliği altında yaşadıktan sonra 1428'de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Başmakçı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Bayat İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Çay İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Dinar İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Evciler İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Hocalar İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Kızılören İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Sultandağı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Meclis Seçim Sonuçları
- Meclis Seçim Sonuçları 2019
- Afyonkarahisar