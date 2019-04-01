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Genel Seçim Sonuçları 2018
Ağrı, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 12:11Yeni Şafak
Ağrı Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Ağrı'nın İlçeleri: Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak' tır. Tarihçesi: Ağrı ilinin tarihi, Paleolitik Çağ’a kadar uzanmaktadır. Daha geç dönemlerde bu bölge ile Mezopotamya arasında kültürel ilişkiler olduğunu gösteren Tunç Çağı araç gereçleri bulunmuştur. Ağrı ve çevresine yerleşen en eski topluluklardan biri Hurrilerdir. M.Ö. 14. yüzyılda Hititlerin Doğu Anadolu Bölgesi’ ndeki etkinliklerini yitirmeleriyle ortaya çıkan Hurrilerden sonra yöre Urartu, Pers, Makedon, Roma ve Bizans hâkimiyetine girmiştir. M.S. 7. yy. ortalarında Arapların eline geçen ve stratejik konumu nedeniyle istilalara uğrayan Ağrı’yı 11. yüzyılda Selçuklular egemenlikleri altına almışlardır. Selçukluların aralıklarla süren egemenlikleri Moğol akınlarıyla son bulmuştur. Sonradan İlhanlılar, Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. I.Dünya Savaşı’nda Ruslar tarafından işgal edilen bölge, 1921 yılında yapılan Kars Antlaşması ile Türkiye’ ye iade edilmiştir.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Ağrı Seçim Sonuçları
Ağrı Diyadin Seçim Sonuçları
Ağrı Doğubeyazıt Seçim Sonuçları
Ağrı Eleşkirt Seçim Sonuçları
Ağrı Patnos Seçim Sonuçları
Ağrı Taşlıçay Seçim Sonuçları
Ağrı Tutak Seçim Sonuçları
Ağrı'nın İlçeleri: Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak' tır. Tarihçesi: Ağrı ilinin tarihi, Paleolitik Çağ’a kadar uzanmaktadır. Daha geç dönemlerde bu bölge ile Mezopotamya arasında kültürel ilişkiler olduğunu gösteren Tunç Çağı araç gereçleri bulunmuştur. Ağrı ve çevresine yerleşen en eski topluluklardan biri Hurrilerdir. M.Ö. 14. yüzyılda Hititlerin Doğu Anadolu Bölgesi’ ndeki etkinliklerini yitirmeleriyle ortaya çıkan Hurrilerden sonra yöre Urartu, Pers, Makedon, Roma ve Bizans hâkimiyetine girmiştir. M.S. 7. yy. ortalarında Arapların eline geçen ve stratejik konumu nedeniyle istilalara uğrayan Ağrı’yı 11. yüzyılda Selçuklular egemenlikleri altına almışlardır. Selçukluların aralıklarla süren egemenlikleri Moğol akınlarıyla son bulmuştur. Sonradan İlhanlılar, Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. I.Dünya Savaşı’nda Ruslar tarafından işgal edilen bölge, 1921 yılında yapılan Kars Antlaşması ile Türkiye’ ye iade edilmiştir.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Ağrı Seçim Sonuçları
Ağrı Diyadin Seçim Sonuçları
Ağrı Doğubeyazıt Seçim Sonuçları
Ağrı Eleşkirt Seçim Sonuçları
Ağrı Patnos Seçim Sonuçları
Ağrı Taşlıçay Seçim Sonuçları
Ağrı Tutak Seçim Sonuçları
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