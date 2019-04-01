Ağrı Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Ağrı Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...Ağrı'nın İlçeleri: Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak' tır. Tarihçesi: Ağrı ilinin tarihi, Paleolitik Çağ’a kadar uzanmaktadır. Daha geç dönemlerde bu bölge ile Mezopotamya arasında kültürel ilişkiler olduğunu gösteren Tunç Çağı araç gereçleri bulunmuştur. Ağrı ve çevresine yerleşen en eski topluluklardan biri Hurrilerdir. M.Ö. 14. yüzyılda Hititlerin Doğu Anadolu Bölgesi’ ndeki etkinliklerini yitirmeleriyle ortaya çıkan Hurrilerden sonra yöre Urartu, Pers, Makedon, Roma ve Bizans hâkimiyetine girmiştir. M.S. 7. yy. ortalarında Arapların eline geçen ve stratejik konumu nedeniyle istilalara uğrayan Ağrı’yı 11. yüzyılda Selçuklular egemenlikleri altına almışlardır. Selçukluların aralıklarla süren egemenlikleri Moğol akınlarıyla son bulmuştur. Sonradan İlhanlılar, Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. I.Dünya Savaşı’nda Ruslar tarafından işgal edilen bölge, 1921 yılında yapılan Kars Antlaşması ile Türkiye’ ye iade edilmiştir.