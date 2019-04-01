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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Aydın Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 11:23Yeni Şafak
Aydın Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Aydın'ın İlçeleri: Bozdoğan, Buharkent, Çine, Koçarlı, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar'dır. Tarihçesi: Aydın; tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıklara merkez olmuş, Antik Çağın Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma, Nisa, Prien, Magnesia gibi önde gelen kentlerinde sayısız bilgin ve bilge kişiler yetişmiştir. Bugünkü Aydın; kuzeyindeki Top Yatağı sırtında kurulan Tralles Kenti ile birlikte MÖ 2500 yılında Hititler zamanında gelişmiş, VII. yy.da Lydia zamanında da en parlak çağını yaşamıştır. Selçuklularla birlikte Türk uygarlığının kültür varlığı ve eserleriyle donatılan Aydın, sosyal hizmetler, tarım ve mimaride uygar günlere şahit olmuştur. Aydın'ın Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım Beyazıt'ın şehzadesi Ertuğrul Bey'in Vali olarak Aydın'a atanmasıyla başlamıştır. Aydınoğulları zamanında şehrin adı Aydın Güzelhisarı olmuş, daha sonra Aydın adını almıştır. Şehir, XIV yy. da bugünkü yerine kurularak idari kademelendirme sırasıyla, 1390 yılında eyalet, 1426 yılında sancak, 1811’de İzmir, Saruhan (Manisa), Menteşe (Muğla), Antalya, Isparta sancaklarını kapsayan eyaletin merkezi oldu. Eyalet merkezi (1857) İzmir’e taşındıysa da bu yönetim biriminin adı Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar “Aydın” olarak kaldı. Aydın' ın 1919 yılına kadar sancak şeklinde devam eden bu yönetim şekli, 25 Mayıs 1919-7 Eylül 1922 yılları arasında 40 aya yakın süren işgalden sonra ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla birlikte 1923 yılında değişmiş, müstakil vilayet olmuştur.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Aydın İli İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Bozdoğan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Buharkent İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Çine İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Didim İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın İncirliova İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Karacasu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Karpuzlu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Koçarlı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Köşk İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Kuşadası İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Kuyucak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Nazilli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Söke İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Sultanhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Yenipazar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Yenipazar-Ayd İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın'ın İlçeleri: Bozdoğan, Buharkent, Çine, Koçarlı, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar'dır. Tarihçesi: Aydın; tarihin bilinen devirlerinden beri çeşitli uygarlıklara merkez olmuş, Antik Çağın Afrodisias, Milet, Alinda, Didyma, Nisa, Prien, Magnesia gibi önde gelen kentlerinde sayısız bilgin ve bilge kişiler yetişmiştir. Bugünkü Aydın; kuzeyindeki Top Yatağı sırtında kurulan Tralles Kenti ile birlikte MÖ 2500 yılında Hititler zamanında gelişmiş, VII. yy.da Lydia zamanında da en parlak çağını yaşamıştır. Selçuklularla birlikte Türk uygarlığının kültür varlığı ve eserleriyle donatılan Aydın, sosyal hizmetler, tarım ve mimaride uygar günlere şahit olmuştur. Aydın'ın Türk egemenliğinde bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım Beyazıt'ın şehzadesi Ertuğrul Bey'in Vali olarak Aydın'a atanmasıyla başlamıştır. Aydınoğulları zamanında şehrin adı Aydın Güzelhisarı olmuş, daha sonra Aydın adını almıştır. Şehir, XIV yy. da bugünkü yerine kurularak idari kademelendirme sırasıyla, 1390 yılında eyalet, 1426 yılında sancak, 1811’de İzmir, Saruhan (Manisa), Menteşe (Muğla), Antalya, Isparta sancaklarını kapsayan eyaletin merkezi oldu. Eyalet merkezi (1857) İzmir’e taşındıysa da bu yönetim biriminin adı Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar “Aydın” olarak kaldı. Aydın' ın 1919 yılına kadar sancak şeklinde devam eden bu yönetim şekli, 25 Mayıs 1919-7 Eylül 1922 yılları arasında 40 aya yakın süren işgalden sonra ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla birlikte 1923 yılında değişmiş, müstakil vilayet olmuştur.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Aydın İli İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Bozdoğan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Buharkent İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Çine İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Didim İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın İncirliova İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Karacasu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Karpuzlu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Koçarlı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Köşk İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Kuşadası İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Kuyucak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Nazilli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Söke İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Sultanhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Yenipazar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Aydın Yenipazar-Ayd İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Aydın