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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Balıkesir Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 12:41Yeni Şafak
Balıkesir Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Balıkesir'in İlçeleri: Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk' tur. Tarihçesi: Balıkesir ve çevresinin tarih öncesi MÖ.3200'lü yıllardan günümüze kadar yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. MÖ 2000' li yıllarda Balkanlar üzerinden gelen Pelasgların koloniler kurdukları görülür. Balıkesir Frig, Lidya, Pers, Makedonya, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu Beylerinden Kalem Şah Beyin oğlu Karesi Bey, Karesi Beyliğini kurarak Balıkesir'i merkez yaptı ancak Osmanlı egemenliğini kabul etti. Balıkesir 1923 yılında vilayet oldu. İlin Karesi olan ismi 1926 yılında Balıkesir olarak değiştirildi.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Balıkesir İli İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Ayvalık İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Bandırma İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Bigadiç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Burhaniye İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Dursunbey İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Edremit İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Edremit-Blk İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Erdek İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Gömeç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Gönen İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Gönen-Blk İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Havran İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir İvrindi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Kepsut İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Manyas İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Marmara İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Savaştepe İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Sındırgı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Susurluk İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir'in İlçeleri: Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk' tur. Tarihçesi: Balıkesir ve çevresinin tarih öncesi MÖ.3200'lü yıllardan günümüze kadar yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. MÖ 2000' li yıllarda Balkanlar üzerinden gelen Pelasgların koloniler kurdukları görülür. Balıkesir Frig, Lidya, Pers, Makedonya, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu Beylerinden Kalem Şah Beyin oğlu Karesi Bey, Karesi Beyliğini kurarak Balıkesir'i merkez yaptı ancak Osmanlı egemenliğini kabul etti. Balıkesir 1923 yılında vilayet oldu. İlin Karesi olan ismi 1926 yılında Balıkesir olarak değiştirildi.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Balıkesir İli İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Ayvalık İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Bandırma İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Bigadiç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Burhaniye İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Dursunbey İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Edremit İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Edremit-Blk İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Erdek İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Gömeç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Gönen İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Gönen-Blk İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Havran İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir İvrindi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Kepsut İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Manyas İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Marmara İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Savaştepe İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Sındırgı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Balıkesir Susurluk İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
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