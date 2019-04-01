Balıkesir Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Balıkesir Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...Balıkesir'in İlçeleri: Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk' tur. Tarihçesi: Balıkesir ve çevresinin tarih öncesi MÖ.3200'lü yıllardan günümüze kadar yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. MÖ 2000' li yıllarda Balkanlar üzerinden gelen Pelasgların koloniler kurdukları görülür. Balıkesir Frig, Lidya, Pers, Makedonya, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu Beylerinden Kalem Şah Beyin oğlu Karesi Bey, Karesi Beyliğini kurarak Balıkesir'i merkez yaptı ancak Osmanlı egemenliğini kabul etti. Balıkesir 1923 yılında vilayet oldu. İlin Karesi olan ismi 1926 yılında Balıkesir olarak değiştirildi.