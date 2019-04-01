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Genel Seçim Sonuçları 2018

Balıkesir, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:46Yeni Şafak
Balıkesir Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Balıkesir'in İlçeleri: Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk' tur. Tarihçesi: Balıkesir ve çevresinin tarih öncesi MÖ.3200'lü yıllardan günümüze kadar yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. MÖ 2000' li yıllarda Balkanlar üzerinden gelen Pelasgların koloniler kurdukları görülür. Balıkesir Frig, Lidya, Pers, Makedonya, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu Beylerinden Kalem Şah Beyin oğlu Karesi Bey, Karesi Beyliğini kurarak Balıkesir'i merkez yaptı ancak Osmanlı egemenliğini kabul etti. Balıkesir 1923 yılında vilayet oldu. İlin Karesi olan ismi 1926 yılında Balıkesir olarak değiştirildi.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Balıkesir Seçim Sonuçları

Balıkesir Ayvalık Seçim Sonuçları

Balıkesir Balya Seçim Sonuçları

Balıkesir Bandırma Seçim Sonuçları

Balıkesir Bigadiç Seçim Sonuçları

Balıkesir Burhaniye Seçim Sonuçları

Balıkesir Dursunbey Seçim Sonuçları

Balıkesir Edremit Seçim Sonuçları

Balıkesir Edremit-Blk Seçim Sonuçları

Balıkesir Erdek Seçim Sonuçları

Balıkesir Gömeç Seçim Sonuçları

Balıkesir Gönen Seçim Sonuçları

Balıkesir Gönen-Blk Seçim Sonuçları

Balıkesir Havran Seçim Sonuçları

Balıkesir İvrindi Seçim Sonuçları

Balıkesir Kepsut Seçim Sonuçları

Balıkesir Manyas Seçim Sonuçları

Balıkesir Marmara Seçim Sonuçları

Balıkesir Savaştepe Seçim Sonuçları

Balıkesir Susurluk Seçim Sonuçları

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