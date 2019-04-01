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Genel Seçim Sonuçları 2018
Balıkesir, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:46Yeni Şafak
Balıkesir Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Balıkesir'in İlçeleri: Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk' tur. Tarihçesi: Balıkesir ve çevresinin tarih öncesi MÖ.3200'lü yıllardan günümüze kadar yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. MÖ 2000' li yıllarda Balkanlar üzerinden gelen Pelasgların koloniler kurdukları görülür. Balıkesir Frig, Lidya, Pers, Makedonya, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu Beylerinden Kalem Şah Beyin oğlu Karesi Bey, Karesi Beyliğini kurarak Balıkesir'i merkez yaptı ancak Osmanlı egemenliğini kabul etti. Balıkesir 1923 yılında vilayet oldu. İlin Karesi olan ismi 1926 yılında Balıkesir olarak değiştirildi.
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Balıkesir Ayvalık Seçim Sonuçları
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Balıkesir Havran Seçim Sonuçları
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Balıkesir Manyas Seçim Sonuçları
Balıkesir Marmara Seçim Sonuçları
Balıkesir Savaştepe Seçim Sonuçları
Balıkesir Susurluk Seçim Sonuçları
Balıkesir'in İlçeleri: Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk' tur. Tarihçesi: Balıkesir ve çevresinin tarih öncesi MÖ.3200'lü yıllardan günümüze kadar yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. MÖ 2000' li yıllarda Balkanlar üzerinden gelen Pelasgların koloniler kurdukları görülür. Balıkesir Frig, Lidya, Pers, Makedonya, Bergama Krallığı, Roma ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu Beylerinden Kalem Şah Beyin oğlu Karesi Bey, Karesi Beyliğini kurarak Balıkesir'i merkez yaptı ancak Osmanlı egemenliğini kabul etti. Balıkesir 1923 yılında vilayet oldu. İlin Karesi olan ismi 1926 yılında Balıkesir olarak değiştirildi.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Balıkesir Seçim Sonuçları
Balıkesir Ayvalık Seçim Sonuçları
Balıkesir Balya Seçim Sonuçları
Balıkesir Bandırma Seçim Sonuçları
Balıkesir Bigadiç Seçim Sonuçları
Balıkesir Burhaniye Seçim Sonuçları
Balıkesir Dursunbey Seçim Sonuçları
Balıkesir Edremit Seçim Sonuçları
Balıkesir Edremit-Blk Seçim Sonuçları
Balıkesir Erdek Seçim Sonuçları
Balıkesir Gömeç Seçim Sonuçları
Balıkesir Gönen Seçim Sonuçları
Balıkesir Gönen-Blk Seçim Sonuçları
Balıkesir Havran Seçim Sonuçları
Balıkesir İvrindi Seçim Sonuçları
Balıkesir Kepsut Seçim Sonuçları
Balıkesir Manyas Seçim Sonuçları
Balıkesir Marmara Seçim Sonuçları
Balıkesir Savaştepe Seçim Sonuçları
Balıkesir Susurluk Seçim Sonuçları
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