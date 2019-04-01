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Genel Seçim Sonuçları 2018

Bingöl, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 12:08Yeni Şafak
Bingöl Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Bingöl'ün İlçeleri: Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu' dur. Tarihçesi: Bingöl ve çevresi Urartu, Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. 1936 yılında "Çapakçur" adı ile il olmuş ve adı "Bingöl" olarak değiştirilmiştir.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Bingöl Seçim Sonuçları

Bingöl Adaklı Seçim Sonuçları

Bingöl Karlıova Seçim Sonuçları

Bingöl Kiğı Seçim Sonuçları

Bingöl Solhan Seçim Sonuçları

Bingöl Yayladere Seçim Sonuçları

Bingöl Yedisu Seçim Sonuçları

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