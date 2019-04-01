SEÇİM
Meclis Seçim Sonuçları 2019
Bingöl Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 06:28Yeni Şafak
Bingöl Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Bingöl'ün İlçeleri: Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu' dur. Tarihçesi: Bingöl ve çevresi Urartu, Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. 1936 yılında "Çapakçur" adı ile il olmuş ve adı "Bingöl" olarak değiştirilmiştir.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl Adaklı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl Karlıova İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl Solhan İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl Yayladere İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl Yedisu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl'ün İlçeleri: Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu' dur. Tarihçesi: Bingöl ve çevresi Urartu, Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. 1936 yılında "Çapakçur" adı ile il olmuş ve adı "Bingöl" olarak değiştirilmiştir.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl Adaklı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl Karlıova İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl Solhan İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl Yayladere İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bingöl Yedisu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
- Meclis Seçim Sonuçları 2019
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