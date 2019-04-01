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Genel Seçim Sonuçları 2018
Bingöl, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:19Yeni Şafak
Bingöl Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Bingöl'ün İlçeleri: Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu' dur. Tarihçesi: Bingöl ve çevresi Urartu, Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. 1936 yılında "Çapakçur" adı ile il olmuş ve adı "Bingöl" olarak değiştirilmiştir.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Bingöl Seçim Sonuçları
Bingöl Adaklı Seçim Sonuçları
Bingöl Karlıova Seçim Sonuçları
Bingöl Kiğı Seçim Sonuçları
Bingöl Yayladere Seçim Sonuçları
Bingöl Yedisu Seçim Sonuçları
Bingöl'ün İlçeleri: Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu' dur. Tarihçesi: Bingöl ve çevresi Urartu, Asur, Pers, Roma, Arap, Selçuklu, Saltuk, Akkoyunlu, Safevi ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. 1936 yılında "Çapakçur" adı ile il olmuş ve adı "Bingöl" olarak değiştirilmiştir.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Bingöl Seçim Sonuçları
Bingöl Adaklı Seçim Sonuçları
Bingöl Karlıova Seçim Sonuçları
Bingöl Kiğı Seçim Sonuçları
Bingöl Yayladere Seçim Sonuçları
Bingöl Yedisu Seçim Sonuçları
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