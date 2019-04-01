Bitlis, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Bitlis Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...Bitlis'in İlçeleri: Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan'dır. Tarihçesi: Bitlis, ismini Mekadonya Kralı Büyük İskender' in (Alexander), şehirde bulunan kaleyi yaptırttığı komutanlarından "Bedlis' ten" almaktadır. Geçmişi M.Ö. 2000 yılına kadar uzanan Bitlis' te Urartu, Asur, Med, Pers, Mekadonya Krallığı, Roma ve Bizans Dönemleri' ne ait izlere rastlanılmaktadır. Türklerin 11. Yüzyılla birlikte başlayan Anadolu akınları sırasında önemi bir uğrak yeri haline gelen, bu tarihlerde Alpaslan ve ordularını Ahlat' ta konuk eden Bitlis, Türklerin Anadolu' ya açılmasında çok önemli bir rol de üstlenmiştir. 1514 yılında Osmanlıların eline geçmiştir. 1929 yılında Muş iline bağlı ilçe, 1936 yılında ise il olmuştur.