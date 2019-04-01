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Meclis Seçim Sonuçları 2019
Bolu Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 06:31Yeni Şafak
Bolu Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Bolu'nun İlçeleri: Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa'dır. Tarihçesi: Yazılı belgeler, arkeolojik eserler ve tarihî kaynaklara göre, Bolu' nun tarihi, Bithynialılar ile başlamaktadır. Sırasıyla Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar Bolu ve çevresine hakim olmuşlardır. Bolu yöresine Osmanlı akını ilk kez Osman Gazi tarafından başlatılmış, Bolu yöresinin tümüyle fethedilmesi ise Orhan Gazi döneminin ilk yıllarına (1324-1326) rastlamıştır. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yapılan Millî Mücadele sonunda Bolu, 10 Ekim 1923'de yeni düzenlemeler çerçevesinde vilayet haline getirilerek yeni bir yönetime kavuştu.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Dörtdivan İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Gerede İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Kıbrıscık İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Mengen İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Mudurnu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Seben İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Yeniçağa İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu'nun İlçeleri: Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa'dır. Tarihçesi: Yazılı belgeler, arkeolojik eserler ve tarihî kaynaklara göre, Bolu' nun tarihi, Bithynialılar ile başlamaktadır. Sırasıyla Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar Bolu ve çevresine hakim olmuşlardır. Bolu yöresine Osmanlı akını ilk kez Osman Gazi tarafından başlatılmış, Bolu yöresinin tümüyle fethedilmesi ise Orhan Gazi döneminin ilk yıllarına (1324-1326) rastlamıştır. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yapılan Millî Mücadele sonunda Bolu, 10 Ekim 1923'de yeni düzenlemeler çerçevesinde vilayet haline getirilerek yeni bir yönetime kavuştu.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Dörtdivan İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Gerede İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Kıbrıscık İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Mengen İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Mudurnu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Seben İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Bolu Yeniçağa İlçe Meclis Seçim Sonuçları
- Meclis Seçim Sonuçları 2019
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