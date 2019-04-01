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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Burdur Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:50Yeni Şafak
Burdur Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Burdur'un İlçeleri: Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova'dır. Tarihçesi: Çeşitli kaynaklar ve arkeolojik bulgular, antik dönemde Pisidia olarak adlandırılan bölgede yer alan Burdur ilinde Paleolitik Çağ'dan bu yana yaşanıldığını göstermektedir. Yeşilova ilçesinin Başkuyu köyünde bulunan kaya resimlerinden anlaşıldığına göre Paleolitik Çağ'da bu bölgede ilk insanın varlığı kesinlikle anlaşılmıştır. İl merkezine bağlı Hacılar Köyünde yapılan kazılarda M.Ö. 7 bin yıllarına tarihlenen "Keramiksiz Neolitik" üzerinde IX-VI katlar (M.Ö.5400), insanın yeryüzünde hayvanı ehlileştirip, köyler kurarak çanak çömlek yapmasını öğrendiği, toplayıcılıktan üretime geçerek belli bir yere bağlandığı merkezlerin en önemlilerindendir. Burada ortaya çıkarılan ana tanrıça figürleri ile boyalı insan yüzlü çanak çömlekleri dünya arkeolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bölge, Frig, Roma, Bergama Krallığı ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. Daha sonra Selçuklular, Hamitoğulları ve Osmanlılar bölgede hakim olmuşlardır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Burdur İli İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Ağlasun İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Altınyayla-Brd İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Altinyayla İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Bucak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Çeltikçi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Gölhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Karamanlı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Kemer-Brd İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Tefenni İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Yeşilova İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur'un İlçeleri: Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova'dır. Tarihçesi: Çeşitli kaynaklar ve arkeolojik bulgular, antik dönemde Pisidia olarak adlandırılan bölgede yer alan Burdur ilinde Paleolitik Çağ'dan bu yana yaşanıldığını göstermektedir. Yeşilova ilçesinin Başkuyu köyünde bulunan kaya resimlerinden anlaşıldığına göre Paleolitik Çağ'da bu bölgede ilk insanın varlığı kesinlikle anlaşılmıştır. İl merkezine bağlı Hacılar Köyünde yapılan kazılarda M.Ö. 7 bin yıllarına tarihlenen "Keramiksiz Neolitik" üzerinde IX-VI katlar (M.Ö.5400), insanın yeryüzünde hayvanı ehlileştirip, köyler kurarak çanak çömlek yapmasını öğrendiği, toplayıcılıktan üretime geçerek belli bir yere bağlandığı merkezlerin en önemlilerindendir. Burada ortaya çıkarılan ana tanrıça figürleri ile boyalı insan yüzlü çanak çömlekleri dünya arkeolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bölge, Frig, Roma, Bergama Krallığı ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. Daha sonra Selçuklular, Hamitoğulları ve Osmanlılar bölgede hakim olmuşlardır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Burdur İli İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Ağlasun İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Altınyayla-Brd İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Altinyayla İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Bucak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Çeltikçi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Gölhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Karamanlı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Kemer-Brd İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Tefenni İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Burdur Yeşilova İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
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