SEÇİM
Genel Seçim Sonuçları 2018
Çanakkale, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:46Yeni Şafak
Çanakkale Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Çanakkale'nin İlçeleri: Ayvacık, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice'dir. Tarihçesi: Eski çağlarda adı Hellespontos ve Dardanel olarak anılan boğazın iki yakasında topraklara sahip olan Çanakkale tarihinin ilk devirlerinde başlayarak sürekli iskan edilmiştir. İlk şehir medeniyeti MÖ 3000'de Troya'da kurulmuş 2500'e kadar devam etmiştir. Daha sonra Lidye, Pers, Bergama Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Çanakkale Seçim Sonuçları
Çanakkale Ayvacık-Çnkl Seçim Sonuçları
Çanakkale Bayramiç Seçim Sonuçları
Çanakkale Biga Seçim Sonuçları
Çanakkale Bozcaada Seçim Sonuçları
Çanakkale Çan Seçim Sonuçları
Çanakkale Ezine Seçim Sonuçları
Çanakkale Gelibolu Seçim Sonuçları
Çanakkale Gökçeada Seçim Sonuçları
Çanakkale Lapseki Seçim Sonuçları
Çanakkale Yenice-Çnkl Seçim Sonuçları
Çanakkale'nin İlçeleri: Ayvacık, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice'dir. Tarihçesi: Eski çağlarda adı Hellespontos ve Dardanel olarak anılan boğazın iki yakasında topraklara sahip olan Çanakkale tarihinin ilk devirlerinde başlayarak sürekli iskan edilmiştir. İlk şehir medeniyeti MÖ 3000'de Troya'da kurulmuş 2500'e kadar devam etmiştir. Daha sonra Lidye, Pers, Bergama Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Çanakkale Seçim Sonuçları
Çanakkale Ayvacık-Çnkl Seçim Sonuçları
Çanakkale Bayramiç Seçim Sonuçları
Çanakkale Biga Seçim Sonuçları
Çanakkale Bozcaada Seçim Sonuçları
Çanakkale Çan Seçim Sonuçları
Çanakkale Ezine Seçim Sonuçları
Çanakkale Gelibolu Seçim Sonuçları
Çanakkale Gökçeada Seçim Sonuçları
Çanakkale Lapseki Seçim Sonuçları
Çanakkale Yenice-Çnkl Seçim Sonuçları
- Seçim Sonuçları 2018
- Çanakkale