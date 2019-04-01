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Genel Seçim Sonuçları 2018

Çanakkale, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:06Yeni Şafak
Çanakkale Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Çanakkale'nin İlçeleri: Ayvacık, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice'dir. Tarihçesi: Eski çağlarda adı Hellespontos ve Dardanel olarak anılan boğazın iki yakasında topraklara sahip olan Çanakkale tarihinin ilk devirlerinde başlayarak sürekli iskan edilmiştir. İlk şehir medeniyeti MÖ 3000'de Troya'da kurulmuş 2500'e kadar devam etmiştir. Daha sonra Lidye, Pers, Bergama Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Çanakkale Seçim Sonuçları

Çanakkale Ayvacık-Çnkl Seçim Sonuçları

Çanakkale Bayramiç Seçim Sonuçları

Çanakkale Biga Seçim Sonuçları

Çanakkale Bozcaada Seçim Sonuçları

Çanakkale Çan Seçim Sonuçları

Çanakkale Ezine Seçim Sonuçları

Çanakkale Gelibolu Seçim Sonuçları

Çanakkale Gökçeada Seçim Sonuçları

Çanakkale Yenice-Çnkl Seçim Sonuçları

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