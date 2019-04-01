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Genel Seçim Sonuçları 2018
Denizli, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:36Yeni Şafak
Denizli Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Denizli'nin İlçeleri: Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas'dır. Tarihçesi: Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir. Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer'iye sicilleri "Ladik" ismini vermektedir. İbni Batuta'nın Seyahatnâmesi’nde "Tunguzlu" denilmektedir. Mesâlik ül Ebsar'da da "Tunguzlu" olarak kaydedilmiştir. Timurlenk'in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi "Tenguzlug" ve "Tonguzlug" gibi iki isimden bahsetmektedir. Tengiz kelimesi eski Türkçe'de deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağza, "Denizli" kelimesi haline gelmesinden dolayı bugünkü şeklini almıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Denizli Seçim Sonuçları
Denizli Acıpayam Seçim Sonuçları
Denizli Akköy Seçim Sonuçları
Denizli Baklan Seçim Sonuçları
Denizli Bekilli Seçim Sonuçları
Denizli Beyağaç Seçim Sonuçları
Denizli Bozkurt Seçim Sonuçları
Denizli Bozkurt-Dnz Seçim Sonuçları
Denizli Buldan Seçim Sonuçları
Denizli Çal Seçim Sonuçları
Denizli Çameli Seçim Sonuçları
Denizli Çardak Seçim Sonuçları
Denizli Çivril Seçim Sonuçları
Denizli Güney Seçim Sonuçları
Denizli Honaz Seçim Sonuçları
Denizli Kale Seçim Sonuçları
Denizli Kale-Dnz Seçim Sonuçları
Denizli Sarayköy Seçim Sonuçları
Denizli Serinhisar Seçim Sonuçları
Denizli Tavas Seçim Sonuçları
Denizli'nin İlçeleri: Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas'dır. Tarihçesi: Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir. Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer'iye sicilleri "Ladik" ismini vermektedir. İbni Batuta'nın Seyahatnâmesi’nde "Tunguzlu" denilmektedir. Mesâlik ül Ebsar'da da "Tunguzlu" olarak kaydedilmiştir. Timurlenk'in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi "Tenguzlug" ve "Tonguzlug" gibi iki isimden bahsetmektedir. Tengiz kelimesi eski Türkçe'de deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağza, "Denizli" kelimesi haline gelmesinden dolayı bugünkü şeklini almıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Denizli Seçim Sonuçları
Denizli Acıpayam Seçim Sonuçları
Denizli Akköy Seçim Sonuçları
Denizli Baklan Seçim Sonuçları
Denizli Bekilli Seçim Sonuçları
Denizli Beyağaç Seçim Sonuçları
Denizli Bozkurt Seçim Sonuçları
Denizli Bozkurt-Dnz Seçim Sonuçları
Denizli Buldan Seçim Sonuçları
Denizli Çal Seçim Sonuçları
Denizli Çameli Seçim Sonuçları
Denizli Çardak Seçim Sonuçları
Denizli Çivril Seçim Sonuçları
Denizli Güney Seçim Sonuçları
Denizli Honaz Seçim Sonuçları
Denizli Kale Seçim Sonuçları
Denizli Kale-Dnz Seçim Sonuçları
Denizli Sarayköy Seçim Sonuçları
Denizli Serinhisar Seçim Sonuçları
Denizli Tavas Seçim Sonuçları
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