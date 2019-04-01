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Genel Seçim Sonuçları 2018

Denizli, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 12:48Yeni Şafak
Denizli Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Denizli'nin İlçeleri: Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas'dır. Tarihçesi: Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir. Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer'iye sicilleri "Ladik" ismini vermektedir. İbni Batuta'nın Seyahatnâmesi’nde "Tunguzlu" denilmektedir. Mesâlik ül Ebsar'da da "Tunguzlu" olarak kaydedilmiştir. Timurlenk'in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi "Tenguzlug" ve "Tonguzlug" gibi iki isimden bahsetmektedir. Tengiz kelimesi eski Türkçe'de deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağza, "Denizli" kelimesi haline gelmesinden dolayı bugünkü şeklini almıştır.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları

Denizli Acıpayam Seçim Sonuçları

Denizli Akköy Seçim Sonuçları

Denizli Babadağ Seçim Sonuçları

Denizli Baklan Seçim Sonuçları

Denizli Bekilli Seçim Sonuçları

Denizli Beyağaç Seçim Sonuçları

Denizli Bozkurt Seçim Sonuçları

Denizli Bozkurt-Dnz Seçim Sonuçları

Denizli Buldan Seçim Sonuçları

Denizli Çal Seçim Sonuçları

Denizli Çameli Seçim Sonuçları

Denizli Çardak Seçim Sonuçları

Denizli Çivril Seçim Sonuçları

Denizli Güney Seçim Sonuçları

Denizli Honaz Seçim Sonuçları

Denizli Kale Seçim Sonuçları

Denizli Kale-Dnz Seçim Sonuçları

Denizli Sarayköy Seçim Sonuçları

Denizli Serinhisar Seçim Sonuçları

Denizli Tavas Seçim Sonuçları

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