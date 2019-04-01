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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Denizli Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 12:15Yeni Şafak
Denizli Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Denizli'nin İlçeleri: Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas'dır. Tarihçesi: Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir. Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer'iye sicilleri "Ladik" ismini vermektedir. İbni Batuta'nın Seyahatnâmesi’nde "Tunguzlu" denilmektedir. Mesâlik ül Ebsar'da da "Tunguzlu" olarak kaydedilmiştir. Timurlenk'in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi "Tenguzlug" ve "Tonguzlug" gibi iki isimden bahsetmektedir. Tengiz kelimesi eski Türkçe'de deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağza, "Denizli" kelimesi haline gelmesinden dolayı bugünkü şeklini almıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Denizli İli İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Acıpayam İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Akköy İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Babadağ İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Baklan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Bekilli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Beyağaç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Bozkurt İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Bozkurt-Dnz İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Buldan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Çal İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Çameli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Çardak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Çivril İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Güney İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Honaz İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Kale İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Kale-Dnz İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Sarayköy İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Serinhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Tavas İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli'nin İlçeleri: Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas'dır. Tarihçesi: Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Bu şehir M.O.( 261 - 245 ) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafından kurulmuş ve karısının adına izafeten LAODICIA denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir. Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi şer'iye sicilleri "Ladik" ismini vermektedir. İbni Batuta'nın Seyahatnâmesi’nde "Tunguzlu" denilmektedir. Mesâlik ül Ebsar'da da "Tunguzlu" olarak kaydedilmiştir. Timurlenk'in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi "Tenguzlug" ve "Tonguzlug" gibi iki isimden bahsetmektedir. Tengiz kelimesi eski Türkçe'de deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adi, Tunguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağza, "Denizli" kelimesi haline gelmesinden dolayı bugünkü şeklini almıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Denizli İli İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Acıpayam İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Akköy İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Babadağ İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Baklan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Bekilli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Beyağaç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Bozkurt İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Bozkurt-Dnz İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Buldan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Çal İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Çameli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Çardak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Çivril İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Güney İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Honaz İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Kale İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Kale-Dnz İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Sarayköy İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Serinhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Denizli Tavas İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Denizli