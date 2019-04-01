SEÇİM
Genel Seçim Sonuçları 2018
Erzincan, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:53Yeni Şafak
Erzincan Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Erzincan'ın İlçeleri: Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü'dür. Tarihçesi: Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Erzincan, yüzyıllar boyu canlı bir tarihi ve kültürel yaşam sürmüştür. Tunç Çağı'ndan beri bir yerleşim olduğu tespit edilen Erzincan, Urartu, Med, Pers, Helen, Roma ve Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1071'den sonra Türklerin eline geçerek Mengücek, Selçuklu ve Eretna dönemlerini yaşamıştır. 1473 yılındaki Oltukbeli Savaşı ile Osmanlı hakimiyetine girdi. I. Dünya Savaşı'nda işgale uğrayan Erzincan 13 Şubat 1918'de Türk Ordusu tarafından kurtarıldı.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Erzincan Seçim Sonuçları
Erzincan Çayırlı Seçim Sonuçları
Erzincan Iliç Seçim Sonuçları
Erzincan Kemah Seçim Sonuçları
Erzincan Kemaliye Seçim Sonuçları
Erzincan Otlukbeli Seçim Sonuçları
Erzincan Refahiye Seçim Sonuçları
Erzincan Tercan Seçim Sonuçları
Erzincan Üzümlü Seçim Sonuçları
Erzincan'ın İlçeleri: Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü'dür. Tarihçesi: Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Erzincan, yüzyıllar boyu canlı bir tarihi ve kültürel yaşam sürmüştür. Tunç Çağı'ndan beri bir yerleşim olduğu tespit edilen Erzincan, Urartu, Med, Pers, Helen, Roma ve Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1071'den sonra Türklerin eline geçerek Mengücek, Selçuklu ve Eretna dönemlerini yaşamıştır. 1473 yılındaki Oltukbeli Savaşı ile Osmanlı hakimiyetine girdi. I. Dünya Savaşı'nda işgale uğrayan Erzincan 13 Şubat 1918'de Türk Ordusu tarafından kurtarıldı.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Erzincan Seçim Sonuçları
Erzincan Çayırlı Seçim Sonuçları
Erzincan Iliç Seçim Sonuçları
Erzincan Kemah Seçim Sonuçları
Erzincan Kemaliye Seçim Sonuçları
Erzincan Otlukbeli Seçim Sonuçları
Erzincan Refahiye Seçim Sonuçları
Erzincan Tercan Seçim Sonuçları
Erzincan Üzümlü Seçim Sonuçları
- Seçim Sonuçları 2018
- Erzincan