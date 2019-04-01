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Genel Seçim Sonuçları 2018
Erzurum, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:23Yeni Şafak
Erzurum Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Erzurum'un İlçeleri: Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Ilıca, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere'dir. Tarihçesi: Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un M.Ö 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca Urartular, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Parftlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar, İlhanlılar ve Safeviler gibi çok çeşitli kavim ve milletler tarafından idare edilmiştir.1514 yılında şehir ve çevresini fetheden Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılına kadar bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da Erzurum' da toplamıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Erzurum Seçim Sonuçları
Erzurum Aşkale Seçim Sonuçları
Erzurum Aziziye Seçim Sonuçları
Erzurum Çat Seçim Sonuçları
Erzurum Hınıs Seçim Sonuçları
Erzurum Horasan Seçim Sonuçları
Erzurum Ispir Seçim Sonuçları
Erzurum Karaçoban Seçim Sonuçları
Erzurum Karayazı Seçim Sonuçları
Erzurum Narman Seçim Sonuçları
Erzurum Oltu Seçim Sonuçları
Erzurum Olur Seçim Sonuçları
Erzurum Pasinler Seçim Sonuçları
Erzurum Pazaryolu Seçim Sonuçları
Erzurum Şenkaya Seçim Sonuçları
Erzurum Tekman Seçim Sonuçları
Erzurum Tortum Seçim Sonuçları
Erzurum Uzundere Seçim Sonuçları
Erzurum'un İlçeleri: Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Ilıca, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere'dir. Tarihçesi: Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un M.Ö 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca Urartular, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Parftlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar, İlhanlılar ve Safeviler gibi çok çeşitli kavim ve milletler tarafından idare edilmiştir.1514 yılında şehir ve çevresini fetheden Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılına kadar bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da Erzurum' da toplamıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Erzurum Seçim Sonuçları
Erzurum Aşkale Seçim Sonuçları
Erzurum Aziziye Seçim Sonuçları
Erzurum Çat Seçim Sonuçları
Erzurum Hınıs Seçim Sonuçları
Erzurum Horasan Seçim Sonuçları
Erzurum Ispir Seçim Sonuçları
Erzurum Karaçoban Seçim Sonuçları
Erzurum Karayazı Seçim Sonuçları
Erzurum Narman Seçim Sonuçları
Erzurum Oltu Seçim Sonuçları
Erzurum Olur Seçim Sonuçları
Erzurum Pasinler Seçim Sonuçları
Erzurum Pazaryolu Seçim Sonuçları
Erzurum Şenkaya Seçim Sonuçları
Erzurum Tekman Seçim Sonuçları
Erzurum Tortum Seçim Sonuçları
Erzurum Uzundere Seçim Sonuçları
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