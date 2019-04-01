SEÇİM

Genel Seçim Sonuçları 2018

Erzurum, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:50Yeni Şafak
Erzurum Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Erzurum'un İlçeleri: Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Ilıca, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere'dir. Tarihçesi: Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un M.Ö 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca Urartular, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Parftlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar, İlhanlılar ve Safeviler gibi çok çeşitli kavim ve milletler tarafından idare edilmiştir.1514 yılında şehir ve çevresini fetheden Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılına kadar bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da Erzurum' da toplamıştır.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Erzurum Seçim Sonuçları

Erzurum Aşkale Seçim Sonuçları

Erzurum Aziziye Seçim Sonuçları

Erzurum Çat Seçim Sonuçları

Erzurum Hınıs Seçim Sonuçları

Erzurum Horasan Seçim Sonuçları

Erzurum Ispir Seçim Sonuçları

Erzurum Karaçoban Seçim Sonuçları

Erzurum Karayazı Seçim Sonuçları

Erzurum Köprüköy Seçim Sonuçları

Erzurum Narman Seçim Sonuçları

Erzurum Oltu Seçim Sonuçları

Erzurum Pasinler Seçim Sonuçları

Erzurum Pazaryolu Seçim Sonuçları

Erzurum Şenkaya Seçim Sonuçları

Erzurum Tekman Seçim Sonuçları

Erzurum Tortum Seçim Sonuçları

Erzurum Uzundere Seçim Sonuçları

  • Seçim Sonuçları 2018
  • Erzurum