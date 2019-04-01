SEÇİM
Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Erzurum Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 12:53Yeni Şafak
Erzurum Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Erzurum'un İlçeleri: Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Ilıca, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere'dir. Tarihçesi: Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un M.Ö 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca Urartular, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Parftlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar, İlhanlılar ve Safeviler gibi çok çeşitli kavim ve milletler tarafından idare edilmiştir.1514 yılında şehir ve çevresini fetheden Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılına kadar bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da Erzurum' da toplamıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Erzurum İli İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Aşkale İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Aziziye İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Çat İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Hınıs İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Horasan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Ispir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Karaçoban İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Karayazı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Köprüköy İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Narman İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Oltu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Olur İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Pasinler İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Pazaryolu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Şenkaya İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Tekman İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Tortum İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Uzundere İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum'un İlçeleri: Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Ilıca, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere'dir. Tarihçesi: Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un M.Ö 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca Urartular, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Parftlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar, İlhanlılar ve Safeviler gibi çok çeşitli kavim ve milletler tarafından idare edilmiştir.1514 yılında şehir ve çevresini fetheden Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılına kadar bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da Erzurum' da toplamıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Erzurum İli İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Aşkale İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Aziziye İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Çat İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Hınıs İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Horasan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Ispir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Karaçoban İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Karayazı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Köprüköy İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Narman İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Oltu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Olur İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Pasinler İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Pazaryolu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Şenkaya İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Tekman İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Tortum İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Erzurum Uzundere İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Erzurum