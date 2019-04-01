SEÇİM
Meclis Seçim Sonuçları 2019
Erzurum Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 07:24Yeni Şafak
Erzurum Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Erzurum'un İlçeleri: Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Ilıca, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere'dir. Tarihçesi: Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un M.Ö 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca Urartular, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Parftlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar, İlhanlılar ve Safeviler gibi çok çeşitli kavim ve milletler tarafından idare edilmiştir.1514 yılında şehir ve çevresini fetheden Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılına kadar bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da Erzurum' da toplamıştır.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Aşkale İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Aziziye İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Çat İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Hınıs İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Horasan İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Ispir İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Karaçoban İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Karayazı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Köprüköy İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Narman İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Oltu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Olur İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Pasinler İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Pazaryolu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Şenkaya İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Tekman İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Tortum İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum'un İlçeleri: Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Ilıca, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere'dir. Tarihçesi: Doğu Anadolu'nun en büyük kenti olan Erzurum'un M.Ö 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir. Erzurum'u da içine alan bölge tarih boyunca Urartular, Kimmerler, İskitler, Medler, Persler, Parftlar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklular, Bizanslılar, Sasaniler, Moğollar, İlhanlılar ve Safeviler gibi çok çeşitli kavim ve milletler tarafından idare edilmiştir.1514 yılında şehir ve çevresini fetheden Osmanlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılına kadar bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. Milli mücadele, milli birlik ve bağımsızlık hareketinin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da Erzurum' da toplamıştır.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Aşkale İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Aziziye İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Çat İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Hınıs İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Horasan İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Ispir İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Karaçoban İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Karayazı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Köprüköy İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Narman İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Oltu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Olur İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Pasinler İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Pazaryolu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Şenkaya İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Tekman İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Erzurum Tortum İlçe Meclis Seçim Sonuçları
- Meclis Seçim Sonuçları 2019
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