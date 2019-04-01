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Hakkari Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 12:13Yeni Şafak
Hakkari Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Hakkari'nin İlçeleri: Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'dır. Tarihçesi: Anadolu Mezopotamya, ve İran üçgeninde yer alan Hakkari konumu ve coğrafi yapısıyla bir çok topluluğun ilgisini çekmiş ve bir çok millete vatan olmuştur. Hakkari, Med, Pers, Selevkos, Abbasi, Selçuklu, Moğol, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı hakimiyetini görmüştür.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Hakkari İli İttifak Seçim Sonuçları
Hakkari Çukurca İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Hakkari Şemdinli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Hakkari'nin İlçeleri: Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'dır. Tarihçesi: Anadolu Mezopotamya, ve İran üçgeninde yer alan Hakkari konumu ve coğrafi yapısıyla bir çok topluluğun ilgisini çekmiş ve bir çok millete vatan olmuştur. Hakkari, Med, Pers, Selevkos, Abbasi, Selçuklu, Moğol, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı hakimiyetini görmüştür.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Hakkari İli İttifak Seçim Sonuçları
Hakkari Çukurca İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Hakkari Şemdinli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
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