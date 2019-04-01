SEÇİM

Genel Seçim Sonuçları 2018

Hakkari, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:47Yeni Şafak
Hakkari Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Hakkari'nin İlçeleri: Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'dır. Tarihçesi: Anadolu Mezopotamya, ve İran üçgeninde yer alan Hakkari konumu ve coğrafi yapısıyla bir çok topluluğun ilgisini çekmiş ve bir çok millete vatan olmuştur. Hakkari, Med, Pers, Selevkos, Abbasi, Selçuklu, Moğol, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı hakimiyetini görmüştür.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Hakkari Seçim Sonuçları

Hakkari Çukurca Seçim Sonuçları

Hakkari Şemdinli Seçim Sonuçları

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