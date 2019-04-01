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Genel Seçim Sonuçları 2018

Hatay, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:23Yeni Şafak
Hatay Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Hatay'ın İlçeleri: Altınözü, Belen Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı'dır. Tarihçesi: Yaklaşık olarak 2300 yıllık bir geçmişi olan Antakya'da ilk yerleşimin tarihi M.Ö. 8000'e kadar uzanır. Şehri İskender' in ölümünden sonra imparatorluğunu paylaşan komutanlarında Seleukos kurmuştur. Daha sonra Part, Sasani, Bizans, Abbasi, Tolunoğulları, Aksitler, Hamdanoğulları, Selçuklu, Haçlı ve Memluk egemenliklerine girmiştir. Şehir Yavuz Sultan Selim' in Mısır Seferi sırasında Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 1937'de bağımsız Hatay Devleti kurulmuş, 1939'da Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Hititlere “Hatti” denir ve bunlar da, Hatay bölgesine “Hattena” derlerdi.Araplar “Antakiye”, Selökitler ise Antiokheia demişlerdir

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Hatay Seçim Sonuçları

Hatay Altınözü Seçim Sonuçları

Hatay Belen Seçim Sonuçları

Hatay Dörtyol Seçim Sonuçları

Hatay Erzin Seçim Sonuçları

Hatay Hassa Seçim Sonuçları

Hatay Iskenderun Seçim Sonuçları

Hatay Kırıkhan Seçim Sonuçları

Hatay Kumlu Seçim Sonuçları

Hatay Payas Seçim Sonuçları

Hatay Reyhanlı Seçim Sonuçları

Hatay Samandağ Seçim Sonuçları

Hatay Yayladağ Seçim Sonuçları

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