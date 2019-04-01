SEÇİM
Genel Seçim Sonuçları 2018
Hatay, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:53Yeni Şafak
Hatay Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Hatay'ın İlçeleri: Altınözü, Belen Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı'dır. Tarihçesi: Yaklaşık olarak 2300 yıllık bir geçmişi olan Antakya'da ilk yerleşimin tarihi M.Ö. 8000'e kadar uzanır. Şehri İskender' in ölümünden sonra imparatorluğunu paylaşan komutanlarında Seleukos kurmuştur. Daha sonra Part, Sasani, Bizans, Abbasi, Tolunoğulları, Aksitler, Hamdanoğulları, Selçuklu, Haçlı ve Memluk egemenliklerine girmiştir. Şehir Yavuz Sultan Selim' in Mısır Seferi sırasında Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 1937'de bağımsız Hatay Devleti kurulmuş, 1939'da Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Hititlere “Hatti” denir ve bunlar da, Hatay bölgesine “Hattena” derlerdi.Araplar “Antakiye”, Selökitler ise Antiokheia demişlerdir
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Altınözü Seçim Sonuçları
Hatay Belen Seçim Sonuçları
Hatay Dörtyol Seçim Sonuçları
Hatay Erzin Seçim Sonuçları
Hatay Hassa Seçim Sonuçları
Hatay Iskenderun Seçim Sonuçları
Hatay Kırıkhan Seçim Sonuçları
Hatay Payas Seçim Sonuçları
Hatay Reyhanlı Seçim Sonuçları
Hatay Samandağ Seçim Sonuçları
Hatay Yayladağ Seçim Sonuçları
Hatay'ın İlçeleri: Altınözü, Belen Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı'dır. Tarihçesi: Yaklaşık olarak 2300 yıllık bir geçmişi olan Antakya'da ilk yerleşimin tarihi M.Ö. 8000'e kadar uzanır. Şehri İskender' in ölümünden sonra imparatorluğunu paylaşan komutanlarında Seleukos kurmuştur. Daha sonra Part, Sasani, Bizans, Abbasi, Tolunoğulları, Aksitler, Hamdanoğulları, Selçuklu, Haçlı ve Memluk egemenliklerine girmiştir. Şehir Yavuz Sultan Selim' in Mısır Seferi sırasında Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 1937'de bağımsız Hatay Devleti kurulmuş, 1939'da Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Hititlere “Hatti” denir ve bunlar da, Hatay bölgesine “Hattena” derlerdi.Araplar “Antakiye”, Selökitler ise Antiokheia demişlerdir
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Altınözü Seçim Sonuçları
Hatay Belen Seçim Sonuçları
Hatay Dörtyol Seçim Sonuçları
Hatay Erzin Seçim Sonuçları
Hatay Hassa Seçim Sonuçları
Hatay Iskenderun Seçim Sonuçları
Hatay Kırıkhan Seçim Sonuçları
Hatay Payas Seçim Sonuçları
Hatay Reyhanlı Seçim Sonuçları
Hatay Samandağ Seçim Sonuçları
Hatay Yayladağ Seçim Sonuçları
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