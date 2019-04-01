SEÇİM
Meclis Seçim Sonuçları 2019
Hatay Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 07:06Yeni Şafak
Hatay Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Hatay'ın İlçeleri: Altınözü, Belen Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı'dır. Tarihçesi: Yaklaşık olarak 2300 yıllık bir geçmişi olan Antakya'da ilk yerleşimin tarihi M.Ö. 8000'e kadar uzanır. Şehri İskender' in ölümünden sonra imparatorluğunu paylaşan komutanlarında Seleukos kurmuştur. Daha sonra Part, Sasani, Bizans, Abbasi, Tolunoğulları, Aksitler, Hamdanoğulları, Selçuklu, Haçlı ve Memluk egemenliklerine girmiştir. Şehir Yavuz Sultan Selim' in Mısır Seferi sırasında Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 1937'de bağımsız Hatay Devleti kurulmuş, 1939'da Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Hititlere “Hatti” denir ve bunlar da, Hatay bölgesine “Hattena” derlerdi.Araplar “Antakiye”, Selökitler ise Antiokheia demişlerdir
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Altınözü İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Belen İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Dörtyol İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Erzin İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Hassa İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Iskenderun İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Kırıkhan İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Kumlu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Payas İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Reyhanlı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Samandağ İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Yayladağ İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay'ın İlçeleri: Altınözü, Belen Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı'dır. Tarihçesi: Yaklaşık olarak 2300 yıllık bir geçmişi olan Antakya'da ilk yerleşimin tarihi M.Ö. 8000'e kadar uzanır. Şehri İskender' in ölümünden sonra imparatorluğunu paylaşan komutanlarında Seleukos kurmuştur. Daha sonra Part, Sasani, Bizans, Abbasi, Tolunoğulları, Aksitler, Hamdanoğulları, Selçuklu, Haçlı ve Memluk egemenliklerine girmiştir. Şehir Yavuz Sultan Selim' in Mısır Seferi sırasında Osmanlı egemenliğine geçmiştir. 1937'de bağımsız Hatay Devleti kurulmuş, 1939'da Hatay Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmıştır. Hititlere “Hatti” denir ve bunlar da, Hatay bölgesine “Hattena” derlerdi.Araplar “Antakiye”, Selökitler ise Antiokheia demişlerdir
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Altınözü İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Belen İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Dörtyol İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Erzin İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Hassa İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Iskenderun İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Kırıkhan İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Kumlu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Payas İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Reyhanlı İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Samandağ İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Hatay Yayladağ İlçe Meclis Seçim Sonuçları
- Meclis Seçim Sonuçları 2019
- Hatay