SEÇİM Genel Seçim Sonuçları 2018

Iğdır, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Haber Merkezi Yeni Şafak





Türkiye'nin doğu sınırında yer alan Iğdır, efsanevi Ağrı Dağı ile görülmesi gereken bir ildir. İLÇELER: Iğdır (merkez), Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca. Tuzluca: İl merkezine uzaklığı 39 km.dir. Tuz Dağı'nda bulunan su göletleri astım hastalığına iyi gelmektedir. TARİHÇE Bölgeye M.Ö. 4000 tarihinde Hurriler yerleşmiş daha sonra farklı medeniyetlere sahne olmuştur. Günümüze kadar Urartular, Sakalar, Sasaniler, Bizanslar, Selçuklular, Moğollar, Oğuzlar, Karakoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir.



İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları



Iğdır Seçim Sonuçları



Iğdır Karakoyunlu Seçim Sonuçları



Iğdır Tuzluca Seçim Sonuçları



Iğdır Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...Türkiye'nin doğu sınırında yer alan Iğdır, efsanevi Ağrı Dağı ile görülmesi gereken bir ildir. İLÇELER: Iğdır (merkez), Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca. Tuzluca: İl merkezine uzaklığı 39 km.dir. Tuz Dağı'nda bulunan su göletleri astım hastalığına iyi gelmektedir. TARİHÇE Bölgeye M.Ö. 4000 tarihinde Hurriler yerleşmiş daha sonra farklı medeniyetlere sahne olmuştur. Günümüze kadar Urartular, Sakalar, Sasaniler, Bizanslar, Selçuklular, Moğollar, Oğuzlar, Karakoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir.