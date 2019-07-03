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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019

Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 03 TEMMUZ 2019, 02:04Yeni Şafak
Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...



İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları

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Adıyaman İli İttifak Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar İli İttifak Seçim Sonuçları

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Ankara İli İttifak Seçim Sonuçları

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Çorum İli İttifak Seçim Sonuçları

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Elazığ İli İttifak Seçim Sonuçları

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Erzurum İli İttifak Seçim Sonuçları

Eskişehir İli İttifak Seçim Sonuçları

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Giresun İli İttifak Seçim Sonuçları

Gümüşhane İli İttifak Seçim Sonuçları

Hakkari İli İttifak Seçim Sonuçları

Hatay İli İttifak Seçim Sonuçları

Iğdır İli İttifak Seçim Sonuçları

Isparta İli İttifak Seçim Sonuçları

İstanbul İli İttifak Seçim Sonuçları

İzmir İli İttifak Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş İli İttifak Seçim Sonuçları

Karabük İli İttifak Seçim Sonuçları

Karaman İli İttifak Seçim Sonuçları

Kars İli İttifak Seçim Sonuçları

Kastamonu İli İttifak Seçim Sonuçları

Kayseri İli İttifak Seçim Sonuçları

Kırıkkale İli İttifak Seçim Sonuçları

Kırklareli İli İttifak Seçim Sonuçları

Kırşehir İli İttifak Seçim Sonuçları

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Malatya İli İttifak Seçim Sonuçları

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Mardin İli İttifak Seçim Sonuçları

Mersin İli İttifak Seçim Sonuçları

Muğla İli İttifak Seçim Sonuçları

Muş İli İttifak Seçim Sonuçları

Nevşehir İli İttifak Seçim Sonuçları

Niğde İli İttifak Seçim Sonuçları

Ordu İli İttifak Seçim Sonuçları

Osmaniye İli İttifak Seçim Sonuçları

Rize İli İttifak Seçim Sonuçları

Sakarya İli İttifak Seçim Sonuçları

Samsun İli İttifak Seçim Sonuçları

Siirt İli İttifak Seçim Sonuçları

Sinop İli İttifak Seçim Sonuçları

Sivas İli İttifak Seçim Sonuçları

Şanlıurfa İli İttifak Seçim Sonuçları

Şırnak İli İttifak Seçim Sonuçları

Tekirdağ İli İttifak Seçim Sonuçları

Tokat İli İttifak Seçim Sonuçları

Trabzon İli İttifak Seçim Sonuçları

Tunceli İli İttifak Seçim Sonuçları

Uşak İli İttifak Seçim Sonuçları

Van İli İttifak Seçim Sonuçları

Yalova İli İttifak Seçim Sonuçları

Yozgat İli İttifak Seçim Sonuçları

Zonguldak İli İttifak Seçim Sonuçları

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