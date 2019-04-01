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Meclis Seçim Sonuçları 2019
Kahramanmaraş Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 07:45Yeni Şafak
Kahramanmaraş Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Kahramanmaraş'ın İlçeleri: Afşin, Andıran, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu' dur. Tarihçe: Tekir Vadisi, Döngel Köyü'ndeki mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağda başladığını; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağları'nda da sürdüğünü göstermektedir. Şehri Hititler kurmuşlardır. Daha sonra Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır. Dünyanın sayılı madalyalı şehirlerinden biri olan Maraş'a Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı 7 Şubat 1973'den itibaren TBMM tarafından Kahramanlık ünvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Afşın İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Andırın İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Çağlayancerit İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Elbistan İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Göksun İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Nurhak İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş'ın İlçeleri: Afşin, Andıran, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu' dur. Tarihçe: Tekir Vadisi, Döngel Köyü'ndeki mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağda başladığını; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağları'nda da sürdüğünü göstermektedir. Şehri Hititler kurmuşlardır. Daha sonra Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır. Dünyanın sayılı madalyalı şehirlerinden biri olan Maraş'a Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı 7 Şubat 1973'den itibaren TBMM tarafından Kahramanlık ünvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi.
İl İl Türkiye Meclis Seçim Sonuçları 2019 Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Afşın İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Andırın İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Çağlayancerit İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Elbistan İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Göksun İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Nurhak İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Pazarcık İlçe Meclis Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Meclis Seçim Sonuçları
- Meclis Seçim Sonuçları 2019
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