SEÇİM

Genel Seçim Sonuçları 2018

Kahramanmaraş, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:06Yeni Şafak
Kahramanmaraş Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Kahramanmaraş'ın İlçeleri: Afşin, Andıran, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu' dur. Tarihçe: Tekir Vadisi, Döngel Köyü'ndeki mağaralarda yapılan araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan yerleşiminin Üst Paleolitik Çağda başladığını; Neolitik, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağları'nda da sürdüğünü göstermektedir. Şehri Hititler kurmuşlardır. Daha sonra Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır. Dünyanın sayılı madalyalı şehirlerinden biri olan Maraş'a Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı 7 Şubat 1973'den itibaren TBMM tarafından Kahramanlık ünvanı verilerek adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Afşın Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Andırın Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Çağlayancerit Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Elbistan Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Göksun Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Nurhak Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Pazarcık Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Türkoğlu Seçim Sonuçları

  • Seçim Sonuçları 2018
  • Kahramanmaraş