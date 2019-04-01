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Genel Seçim Sonuçları 2018

Kayseri, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:16Yeni Şafak
Kayseri Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Kayseri'nin İlçeleri: Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar'dır. Tarihçesi: Kayseri, Orta Anadolu' da 3917m. yüksekliğindeki Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuş, 6000 yıllık tarihi olan en eski yerleşme yerlerinden biridir. M.Ö. 4000'den yani, Kalkolitik Çağlarından başlayarak Asur, Hitit, Frig, Roma,Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri'nde önemli bir kültür ticaret merkezi olmuştur.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Kayseri Seçim Sonuçları

Kayseri Akkışla Seçim Sonuçları

Kayseri Bünyan Seçim Sonuçları

Kayseri Felahiye Seçim Sonuçları

Kayseri Incesu Seçim Sonuçları

Kayseri Özvatan Seçim Sonuçları

Kayseri Pınarbaşı-Kys Seçim Sonuçları

Kayseri Sarıoğlan Seçim Sonuçları

Kayseri Sarız Seçim Sonuçları

Kayseri Tomarza Seçim Sonuçları

Kayseri Yahyalı Seçim Sonuçları

Kayseri Yeşilhisar Seçim Sonuçları

Kayseri Yeşilhisar-Kys Seçim Sonuçları

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