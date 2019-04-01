SEÇİM
Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Kayseri Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 12:19Yeni Şafak
Kayseri Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Kayseri'nin İlçeleri: Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar'dır. Tarihçesi: Kayseri, Orta Anadolu' da 3917m. yüksekliğindeki Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuş, 6000 yıllık tarihi olan en eski yerleşme yerlerinden biridir. M.Ö. 4000'den yani, Kalkolitik Çağlarından başlayarak Asur, Hitit, Frig, Roma,Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri'nde önemli bir kültür ticaret merkezi olmuştur.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Kayseri İli İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Akkışla İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Bünyan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Develi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Felahiye İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Incesu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Pınarbaşı-Kys İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Sarıoğlan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Sarız İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Tomarza İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Yahyalı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Yeşilhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Yeşilhisar-Kys İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri'nin İlçeleri: Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar'dır. Tarihçesi: Kayseri, Orta Anadolu' da 3917m. yüksekliğindeki Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuş, 6000 yıllık tarihi olan en eski yerleşme yerlerinden biridir. M.Ö. 4000'den yani, Kalkolitik Çağlarından başlayarak Asur, Hitit, Frig, Roma,Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri'nde önemli bir kültür ticaret merkezi olmuştur.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Kayseri İli İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Akkışla İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Bünyan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Develi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Felahiye İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Incesu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Pınarbaşı-Kys İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Sarıoğlan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Sarız İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Tomarza İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Yahyalı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Yeşilhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Kayseri Yeşilhisar-Kys İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Kayseri