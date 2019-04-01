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Genel Seçim Sonuçları 2018
Kayseri, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:36Yeni Şafak
Kayseri Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Kayseri'nin İlçeleri: Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar'dır. Tarihçesi: Kayseri, Orta Anadolu' da 3917m. yüksekliğindeki Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuş, 6000 yıllık tarihi olan en eski yerleşme yerlerinden biridir. M.Ö. 4000'den yani, Kalkolitik Çağlarından başlayarak Asur, Hitit, Frig, Roma,Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri'nde önemli bir kültür ticaret merkezi olmuştur.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Akkışla Seçim Sonuçları
Kayseri Bünyan Seçim Sonuçları
Kayseri Develi Seçim Sonuçları
Kayseri Felahiye Seçim Sonuçları
Kayseri Incesu Seçim Sonuçları
Kayseri Özvatan Seçim Sonuçları
Kayseri Pınarbaşı-Kys Seçim Sonuçları
Kayseri Sarıoğlan Seçim Sonuçları
Kayseri Sarız Seçim Sonuçları
Kayseri Yahyalı Seçim Sonuçları
Kayseri Yeşilhisar Seçim Sonuçları
Kayseri Yeşilhisar-Kys Seçim Sonuçları
Kayseri'nin İlçeleri: Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar'dır. Tarihçesi: Kayseri, Orta Anadolu' da 3917m. yüksekliğindeki Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuş, 6000 yıllık tarihi olan en eski yerleşme yerlerinden biridir. M.Ö. 4000'den yani, Kalkolitik Çağlarından başlayarak Asur, Hitit, Frig, Roma,Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri'nde önemli bir kültür ticaret merkezi olmuştur.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Akkışla Seçim Sonuçları
Kayseri Bünyan Seçim Sonuçları
Kayseri Develi Seçim Sonuçları
Kayseri Felahiye Seçim Sonuçları
Kayseri Incesu Seçim Sonuçları
Kayseri Özvatan Seçim Sonuçları
Kayseri Pınarbaşı-Kys Seçim Sonuçları
Kayseri Sarıoğlan Seçim Sonuçları
Kayseri Sarız Seçim Sonuçları
Kayseri Yahyalı Seçim Sonuçları
Kayseri Yeşilhisar Seçim Sonuçları
Kayseri Yeşilhisar-Kys Seçim Sonuçları
- Seçim Sonuçları 2018
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