Kırklareli, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Kırklareli Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...Kırklareli'nin İlçeleri: Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize'dir. Tarihçesi: Tarihsel süreci Anadolu’ya göre daha farklı olan ve Anadolu’yu biraz daha geriden takip eden Kırklareli, MÖ I’inci bin başlarındaki Trak kavimlerinin göçleriyle günümüze ulaşan şekillenmesine kavuşmuş. Bu dönemden itibaren güçlü Trak kabilelerinin yerleşim merkezi olan Kırklareli, MÖ 5’inci yüzyıldan sonra Odris Kabilesi etrafında birleşen kabilelerin oluşturduğu devletin merkezi olmuş. Bu krallığın son kralı Kotys’in ölümü üzerine Makedonya kralı Kral II. Philip, Trakya’ya saldırarak Odris Devleti’ne son vermiş. Daha sonra sırasıyla Büyük İskender, Romalılar ve Bizans egemenliğine giren bölge; İskit, çizgi roman dünyasının ünlü karakteri olan Conan’ın kavmi olan Kimmer, Ostrogotlar, Hunlar, Bulgarlar, Peçenekler ve Haçlı Orduları’nın da istilalarına uğramış. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’a yayılma politikaları içinde 1362 yılında I. Murat döneminde Osmanlı topraklanna katılan Kırklareli, Edirne vilayetine bağlı bir sancak haline getirilmiş. Bugünkü ismine 1924 yılında, TBMM’de alınan kararla kavuşmuş.