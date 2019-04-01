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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Konya Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:13Yeni Şafak
Konya Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Konya'nın İlçeleri: Karatay, Meram, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadım, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhöyük ve Yunak'tır. Tarihçesi: Konya ve çevresinde yerleşik düzen Prehistorik (tarih öncesi) çağdan başlar. Konya daha sonra Hitit, Frig, Lidya, Pers, İskenderun, Bergama, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır. 1071 tarihindeki Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Konya Selçuklular'ın eline geçen şehir 1097 tarihinden 1277 tarihine kadar aralıksız Anadolu Selçukluları'nın başşehri olmuştur. Konya, Selçuklular' dan sonra Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Konya-Çatalhöyük: İlk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait buluntularıyla yazının (M.Ö.3200) bulunmasından önceki insanlık tarihine ışık tutan merkezlerden biridir. Sadece ülkemizin değil dünyada yemek kültürünün ilk defa başladığı ateşin kullanıldığı, tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak tanınır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Konya İli İttifak Seçim Sonuçları
Konya Ahırlı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Akören İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Akşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Altınekin İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Beyşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Bozkır İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Cihanbeyli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Çeltik İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Çumra İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Derbent İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Derebucak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Doğanhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Emirgazi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Ereğli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Ereğli-Kon İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Güneysınır İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Hadim İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Halkapınar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Hüyük İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Ilgın İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Karapınar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Karatay İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Kulu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Meram İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Sarayönü İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Selçuklu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Seydişehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Taşkent İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Tuzlukçu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Yalıhüyük İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Yunak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya'nın İlçeleri: Karatay, Meram, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadım, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhöyük ve Yunak'tır. Tarihçesi: Konya ve çevresinde yerleşik düzen Prehistorik (tarih öncesi) çağdan başlar. Konya daha sonra Hitit, Frig, Lidya, Pers, İskenderun, Bergama, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır. 1071 tarihindeki Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Konya Selçuklular'ın eline geçen şehir 1097 tarihinden 1277 tarihine kadar aralıksız Anadolu Selçukluları'nın başşehri olmuştur. Konya, Selçuklular' dan sonra Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Konya-Çatalhöyük: İlk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait buluntularıyla yazının (M.Ö.3200) bulunmasından önceki insanlık tarihine ışık tutan merkezlerden biridir. Sadece ülkemizin değil dünyada yemek kültürünün ilk defa başladığı ateşin kullanıldığı, tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak tanınır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Konya İli İttifak Seçim Sonuçları
Konya Ahırlı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Akören İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Akşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Altınekin İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Beyşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Bozkır İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Cihanbeyli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Çeltik İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Çumra İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Derbent İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Derebucak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Doğanhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Emirgazi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Ereğli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Ereğli-Kon İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Güneysınır İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Hadim İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Halkapınar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Hüyük İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Ilgın İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Karapınar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Karatay İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Kulu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Meram İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Sarayönü İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Selçuklu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Seydişehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Taşkent İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Tuzlukçu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Yalıhüyük İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Konya Yunak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Konya