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Genel Seçim Sonuçları 2018

Konya, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:36Yeni Şafak
Konya Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Konya'nın İlçeleri: Karatay, Meram, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadım, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhöyük ve Yunak'tır. Tarihçesi: Konya ve çevresinde yerleşik düzen Prehistorik (tarih öncesi) çağdan başlar. Konya daha sonra Hitit, Frig, Lidya, Pers, İskenderun, Bergama, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır. 1071 tarihindeki Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Konya Selçuklular'ın eline geçen şehir 1097 tarihinden 1277 tarihine kadar aralıksız Anadolu Selçukluları'nın başşehri olmuştur. Konya, Selçuklular' dan sonra Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Konya-Çatalhöyük: İlk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait buluntularıyla yazının (M.Ö.3200) bulunmasından önceki insanlık tarihine ışık tutan merkezlerden biridir. Sadece ülkemizin değil dünyada yemek kültürünün ilk defa başladığı ateşin kullanıldığı, tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak tanınır.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Konya Seçim Sonuçları

Konya Ahırlı Seçim Sonuçları

Konya Akören Seçim Sonuçları

Konya Akşehir Seçim Sonuçları

Konya Altınekin Seçim Sonuçları

Konya Beyşehir Seçim Sonuçları

Konya Bozkır Seçim Sonuçları

Konya Cihanbeyli Seçim Sonuçları

Konya Çeltik Seçim Sonuçları

Konya Çumra Seçim Sonuçları

Konya Derbent Seçim Sonuçları

Konya Derebucak Seçim Sonuçları

Konya Doğanhisar Seçim Sonuçları

Konya Emirgazi Seçim Sonuçları

Konya Ereğli Seçim Sonuçları

Konya Ereğli-Kon Seçim Sonuçları

Konya Güneysınır Seçim Sonuçları

Konya Hadim Seçim Sonuçları

Konya Halkapınar Seçim Sonuçları

Konya Hüyük Seçim Sonuçları

Konya Ilgın Seçim Sonuçları

Konya Kadınhanı Seçim Sonuçları

Konya Karatay Seçim Sonuçları

Konya Kulu Seçim Sonuçları

Konya Meram Seçim Sonuçları

Konya Sarayönü Seçim Sonuçları

Konya Selçuklu Seçim Sonuçları

Konya Seydişehir Seçim Sonuçları

Konya Taşkent Seçim Sonuçları

Konya Tuzlukçu Seçim Sonuçları

Konya Yalıhüyük Seçim Sonuçları

Konya Yunak Seçim Sonuçları

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