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Genel Seçim Sonuçları 2018
Konya, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 02:53Yeni Şafak
Konya Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Konya'nın İlçeleri: Karatay, Meram, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadım, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhöyük ve Yunak'tır. Tarihçesi: Konya ve çevresinde yerleşik düzen Prehistorik (tarih öncesi) çağdan başlar. Konya daha sonra Hitit, Frig, Lidya, Pers, İskenderun, Bergama, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır. 1071 tarihindeki Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Konya Selçuklular'ın eline geçen şehir 1097 tarihinden 1277 tarihine kadar aralıksız Anadolu Selçukluları'nın başşehri olmuştur. Konya, Selçuklular' dan sonra Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Konya-Çatalhöyük: İlk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait buluntularıyla yazının (M.Ö.3200) bulunmasından önceki insanlık tarihine ışık tutan merkezlerden biridir. Sadece ülkemizin değil dünyada yemek kültürünün ilk defa başladığı ateşin kullanıldığı, tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak tanınır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Konya Seçim Sonuçları
Konya Ahırlı Seçim Sonuçları
Konya Akören Seçim Sonuçları
Konya Akşehir Seçim Sonuçları
Konya Altınekin Seçim Sonuçları
Konya Beyşehir Seçim Sonuçları
Konya Bozkır Seçim Sonuçları
Konya Cihanbeyli Seçim Sonuçları
Konya Çeltik Seçim Sonuçları
Konya Çumra Seçim Sonuçları
Konya Derbent Seçim Sonuçları
Konya Derebucak Seçim Sonuçları
Konya Doğanhisar Seçim Sonuçları
Konya Emirgazi Seçim Sonuçları
Konya Ereğli Seçim Sonuçları
Konya Ereğli-Kon Seçim Sonuçları
Konya Güneysınır Seçim Sonuçları
Konya Hadim Seçim Sonuçları
Konya Halkapınar Seçim Sonuçları
Konya Hüyük Seçim Sonuçları
Konya Ilgın Seçim Sonuçları
Konya Kadınhanı Seçim Sonuçları
Konya Karapınar Seçim Sonuçları
Konya Karatay Seçim Sonuçları
Konya Kulu Seçim Sonuçları
Konya Meram Seçim Sonuçları
Konya Selçuklu Seçim Sonuçları
Konya Seydişehir Seçim Sonuçları
Konya Taşkent Seçim Sonuçları
Konya Tuzlukçu Seçim Sonuçları
Konya Yalıhüyük Seçim Sonuçları
Konya Yunak Seçim Sonuçları
Konya'nın İlçeleri: Karatay, Meram, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadım, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhöyük ve Yunak'tır. Tarihçesi: Konya ve çevresinde yerleşik düzen Prehistorik (tarih öncesi) çağdan başlar. Konya daha sonra Hitit, Frig, Lidya, Pers, İskenderun, Bergama, Roma, Bizans egemenliklerinde kalmıştır. 1071 tarihindeki Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Konya Selçuklular'ın eline geçen şehir 1097 tarihinden 1277 tarihine kadar aralıksız Anadolu Selçukluları'nın başşehri olmuştur. Konya, Selçuklular' dan sonra Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Konya-Çatalhöyük: İlk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait buluntularıyla yazının (M.Ö.3200) bulunmasından önceki insanlık tarihine ışık tutan merkezlerden biridir. Sadece ülkemizin değil dünyada yemek kültürünün ilk defa başladığı ateşin kullanıldığı, tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak tanınır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Konya Seçim Sonuçları
Konya Ahırlı Seçim Sonuçları
Konya Akören Seçim Sonuçları
Konya Akşehir Seçim Sonuçları
Konya Altınekin Seçim Sonuçları
Konya Beyşehir Seçim Sonuçları
Konya Bozkır Seçim Sonuçları
Konya Cihanbeyli Seçim Sonuçları
Konya Çeltik Seçim Sonuçları
Konya Çumra Seçim Sonuçları
Konya Derbent Seçim Sonuçları
Konya Derebucak Seçim Sonuçları
Konya Doğanhisar Seçim Sonuçları
Konya Emirgazi Seçim Sonuçları
Konya Ereğli Seçim Sonuçları
Konya Ereğli-Kon Seçim Sonuçları
Konya Güneysınır Seçim Sonuçları
Konya Hadim Seçim Sonuçları
Konya Halkapınar Seçim Sonuçları
Konya Hüyük Seçim Sonuçları
Konya Ilgın Seçim Sonuçları
Konya Kadınhanı Seçim Sonuçları
Konya Karapınar Seçim Sonuçları
Konya Karatay Seçim Sonuçları
Konya Kulu Seçim Sonuçları
Konya Meram Seçim Sonuçları
Konya Selçuklu Seçim Sonuçları
Konya Seydişehir Seçim Sonuçları
Konya Taşkent Seçim Sonuçları
Konya Tuzlukçu Seçim Sonuçları
Konya Yalıhüyük Seçim Sonuçları
Konya Yunak Seçim Sonuçları
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