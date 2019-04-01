Malatya Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Malatya Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...Malatya'nın İlçeleri: Akçadağ, Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pötürge, Yazıhan ve Yeşilyurt'tur. Tarihçesi: Yapılan araştırmalar ve arkeolojik kazılar sonucunda, tarihi geçmişi Paleolitik Çağa kadar uzanan Malatya ilinde, M.Ö. 7000 yıllarında iskanın başladığı anlaşılmıştır. Yöre, daha sonra Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerini yaşamıştır.