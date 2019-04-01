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Genel Seçim Sonuçları 2018

Malatya, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:16Yeni Şafak
Malatya Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Malatya'nın İlçeleri: Akçadağ, Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pötürge, Yazıhan ve Yeşilyurt'tur. Tarihçesi: Yapılan araştırmalar ve arkeolojik kazılar sonucunda, tarihi geçmişi Paleolitik Çağa kadar uzanan Malatya ilinde, M.Ö. 7000 yıllarında iskanın başladığı anlaşılmıştır. Yöre, daha sonra Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerini yaşamıştır.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Malatya Seçim Sonuçları

Malatya Akçadağ Seçim Sonuçları

Malatya Arapgir Seçim Sonuçları

Malatya Arguvan Seçim Sonuçları

Malatya Darende Seçim Sonuçları

Malatya Doğanşehir Seçim Sonuçları

Malatya Hekimhan Seçim Sonuçları

Malatya Kuluncak Seçim Sonuçları

Malatya Pütürge Seçim Sonuçları

Malatya Yazıhan Seçim Sonuçları

Malatya Yeşilyurt-Mlt Seçim Sonuçları

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