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Genel Seçim Sonuçları 2018
Malatya, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:23Yeni Şafak
Malatya Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Malatya'nın İlçeleri: Akçadağ, Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pötürge, Yazıhan ve Yeşilyurt'tur. Tarihçesi: Yapılan araştırmalar ve arkeolojik kazılar sonucunda, tarihi geçmişi Paleolitik Çağa kadar uzanan Malatya ilinde, M.Ö. 7000 yıllarında iskanın başladığı anlaşılmıştır. Yöre, daha sonra Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerini yaşamıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Malatya Seçim Sonuçları
Malatya Akçadağ Seçim Sonuçları
Malatya Arapgir Seçim Sonuçları
Malatya Arguvan Seçim Sonuçları
Malatya Darende Seçim Sonuçları
Malatya Doğanşehir Seçim Sonuçları
Malatya Doğanyol Seçim Sonuçları
Malatya Hekimhan Seçim Sonuçları
Malatya Pütürge Seçim Sonuçları
Malatya Yazıhan Seçim Sonuçları
Malatya Yeşilyurt-Mlt Seçim Sonuçları
Malatya'nın İlçeleri: Akçadağ, Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pötürge, Yazıhan ve Yeşilyurt'tur. Tarihçesi: Yapılan araştırmalar ve arkeolojik kazılar sonucunda, tarihi geçmişi Paleolitik Çağa kadar uzanan Malatya ilinde, M.Ö. 7000 yıllarında iskanın başladığı anlaşılmıştır. Yöre, daha sonra Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerini yaşamıştır.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Malatya Seçim Sonuçları
Malatya Akçadağ Seçim Sonuçları
Malatya Arapgir Seçim Sonuçları
Malatya Arguvan Seçim Sonuçları
Malatya Darende Seçim Sonuçları
Malatya Doğanşehir Seçim Sonuçları
Malatya Doğanyol Seçim Sonuçları
Malatya Hekimhan Seçim Sonuçları
Malatya Pütürge Seçim Sonuçları
Malatya Yazıhan Seçim Sonuçları
Malatya Yeşilyurt-Mlt Seçim Sonuçları
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