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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Malatya Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:13Yeni Şafak
Malatya Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Malatya'nın İlçeleri: Akçadağ, Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pötürge, Yazıhan ve Yeşilyurt'tur. Tarihçesi: Yapılan araştırmalar ve arkeolojik kazılar sonucunda, tarihi geçmişi Paleolitik Çağa kadar uzanan Malatya ilinde, M.Ö. 7000 yıllarında iskanın başladığı anlaşılmıştır. Yöre, daha sonra Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerini yaşamıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Malatya İli İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Akçadağ İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Arapgir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Arguvan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Darende İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Doğanşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Doğanyol İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Hekimhan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Kuluncak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Pütürge İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Yazıhan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Yeşilyurt-Mlt İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya'nın İlçeleri: Akçadağ, Arapkir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pötürge, Yazıhan ve Yeşilyurt'tur. Tarihçesi: Yapılan araştırmalar ve arkeolojik kazılar sonucunda, tarihi geçmişi Paleolitik Çağa kadar uzanan Malatya ilinde, M.Ö. 7000 yıllarında iskanın başladığı anlaşılmıştır. Yöre, daha sonra Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerini yaşamıştır.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Malatya İli İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Akçadağ İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Arapgir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Arguvan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Darende İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Doğanşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Doğanyol İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Hekimhan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Kuluncak İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Pütürge İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Yazıhan İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Malatya Yeşilyurt-Mlt İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Malatya