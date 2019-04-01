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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019

Manisa Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:43Yeni Şafak
Manisa Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Manisa'nın İlçeleri: Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördeş, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu' dur. Tarihçesi: Çeşitli kaynaklardan Manisa ve yöresinin tarihinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar indiği, Tantalis ve Spylos Magnesiası gibi adlarla anılan yerleşimlere sahne olduğu bilinmektedir. Yörede çıkan buluntulardan ve yazılı kaynaklardan Manisa ve çevresinin Hitit, Aka, Frig, Lidya, Roma ve Bizans uygarlıklarına sahne olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra Saruhan ve Osmanlı egemenliğine girmiştir.

İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları

Manisa İli İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Akhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Alaşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Demirci İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Gölmarmara İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Gördes İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Kırkağaç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Köprübaşı-Mns İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Kula İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Salihli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Sarıgöl İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Saruhanlı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Selendi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Soma İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

Manisa Turgutlu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları

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