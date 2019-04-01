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Genel Seçim Sonuçları 2018

Manisa, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:20Yeni Şafak
Manisa Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Manisa'nın İlçeleri: Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördeş, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu' dur. Tarihçesi: Çeşitli kaynaklardan Manisa ve yöresinin tarihinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar indiği, Tantalis ve Spylos Magnesiası gibi adlarla anılan yerleşimlere sahne olduğu bilinmektedir. Yörede çıkan buluntulardan ve yazılı kaynaklardan Manisa ve çevresinin Hitit, Aka, Frig, Lidya, Roma ve Bizans uygarlıklarına sahne olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra Saruhan ve Osmanlı egemenliğine girmiştir.

İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları

Manisa Seçim Sonuçları

Manisa Ahmetli Seçim Sonuçları

Manisa Akhisar Seçim Sonuçları

Manisa Alaşehir Seçim Sonuçları

Manisa Demirci Seçim Sonuçları

Manisa Gölmarmara Seçim Sonuçları

Manisa Gördes Seçim Sonuçları

Manisa Kırkağaç Seçim Sonuçları

Manisa Köprübaşı-Mns Seçim Sonuçları

Manisa Kula Seçim Sonuçları

Manisa Salihli Seçim Sonuçları

Manisa Sarıgöl Seçim Sonuçları

Manisa Saruhanlı Seçim Sonuçları

Manisa Selendi Seçim Sonuçları

Manisa Soma Seçim Sonuçları

Manisa Turgutlu Seçim Sonuçları

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