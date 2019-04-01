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Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
Manisa Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz.Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebileceksiniz. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 01:43Yeni Şafak
Manisa Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Oyunu kullanan vatandaşlar ise hangi sandıktan ne kadar oyunun çıkacağını merak ediyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Manisa'nın İlçeleri: Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördeş, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu' dur. Tarihçesi: Çeşitli kaynaklardan Manisa ve yöresinin tarihinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar indiği, Tantalis ve Spylos Magnesiası gibi adlarla anılan yerleşimlere sahne olduğu bilinmektedir. Yörede çıkan buluntulardan ve yazılı kaynaklardan Manisa ve çevresinin Hitit, Aka, Frig, Lidya, Roma ve Bizans uygarlıklarına sahne olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra Saruhan ve Osmanlı egemenliğine girmiştir.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Manisa İli İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Ahmetli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Akhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Alaşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Demirci İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Gölmarmara İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Gördes İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Kırkağaç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Köprübaşı-Mns İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Kula İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Salihli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Sarıgöl İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Saruhanlı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Selendi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Turgutlu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa'nın İlçeleri: Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördeş, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu' dur. Tarihçesi: Çeşitli kaynaklardan Manisa ve yöresinin tarihinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar indiği, Tantalis ve Spylos Magnesiası gibi adlarla anılan yerleşimlere sahne olduğu bilinmektedir. Yörede çıkan buluntulardan ve yazılı kaynaklardan Manisa ve çevresinin Hitit, Aka, Frig, Lidya, Roma ve Bizans uygarlıklarına sahne olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra Saruhan ve Osmanlı egemenliğine girmiştir.
İl İl Türkiye İttifak Seçim Sonuçları 2019 Seçim Sonuçları
Manisa İli İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Ahmetli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Akhisar İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Alaşehir İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Demirci İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Gölmarmara İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Gördes İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Kırkağaç İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Köprübaşı-Mns İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Kula İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Salihli İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Sarıgöl İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Saruhanlı İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Selendi İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
Manisa Turgutlu İlçesi İttifak Seçim Sonuçları
- Yerel Seçim İttifak Sonuçları 2019
- Manisa