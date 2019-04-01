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Genel Seçim Sonuçları 2018
Manisa, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
- Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:13Yeni Şafak
Manisa Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...
Manisa'nın İlçeleri: Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördeş, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu' dur. Tarihçesi: Çeşitli kaynaklardan Manisa ve yöresinin tarihinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar indiği, Tantalis ve Spylos Magnesiası gibi adlarla anılan yerleşimlere sahne olduğu bilinmektedir. Yörede çıkan buluntulardan ve yazılı kaynaklardan Manisa ve çevresinin Hitit, Aka, Frig, Lidya, Roma ve Bizans uygarlıklarına sahne olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra Saruhan ve Osmanlı egemenliğine girmiştir.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Manisa Seçim Sonuçları
Manisa Ahmetli Seçim Sonuçları
Manisa Akhisar Seçim Sonuçları
Manisa Alaşehir Seçim Sonuçları
Manisa Demirci Seçim Sonuçları
Manisa Gölmarmara Seçim Sonuçları
Manisa Gördes Seçim Sonuçları
Manisa Kırkağaç Seçim Sonuçları
Manisa Köprübaşı-Mns Seçim Sonuçları
Manisa Kula Seçim Sonuçları
Manisa Salihli Seçim Sonuçları
Manisa Sarıgöl Seçim Sonuçları
Manisa Saruhanlı Seçim Sonuçları
Manisa Selendi Seçim Sonuçları
Manisa Soma Seçim Sonuçları
Manisa Turgutlu Seçim Sonuçları
Manisa'nın İlçeleri: Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördeş, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu' dur. Tarihçesi: Çeşitli kaynaklardan Manisa ve yöresinin tarihinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar indiği, Tantalis ve Spylos Magnesiası gibi adlarla anılan yerleşimlere sahne olduğu bilinmektedir. Yörede çıkan buluntulardan ve yazılı kaynaklardan Manisa ve çevresinin Hitit, Aka, Frig, Lidya, Roma ve Bizans uygarlıklarına sahne olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonra Saruhan ve Osmanlı egemenliğine girmiştir.
İl İl Türkiye Seçim Sonuçları 2018 Seçim Sonuçları
Manisa Seçim Sonuçları
Manisa Ahmetli Seçim Sonuçları
Manisa Akhisar Seçim Sonuçları
Manisa Alaşehir Seçim Sonuçları
Manisa Demirci Seçim Sonuçları
Manisa Gölmarmara Seçim Sonuçları
Manisa Gördes Seçim Sonuçları
Manisa Kırkağaç Seçim Sonuçları
Manisa Köprübaşı-Mns Seçim Sonuçları
Manisa Kula Seçim Sonuçları
Manisa Salihli Seçim Sonuçları
Manisa Sarıgöl Seçim Sonuçları
Manisa Saruhanlı Seçim Sonuçları
Manisa Selendi Seçim Sonuçları
Manisa Soma Seçim Sonuçları
Manisa Turgutlu Seçim Sonuçları
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