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Genel Seçim Sonuçları 2018

Mersin, Canlı seçim sonuçlarını ve sandık sonuçlarını sizler için hazırlıyoruz. Yeni Şafak ekibi tarafından hazırlanan seçim sayfasıyla birlikte tüm illerin sonuçları canlı olarak görebilecek. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

  • Haber Merkezi 01 NİSAN 2019, 03:39Yeni Şafak
Mersin Canlı seçim ve sandık sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Seçim sonuçları yenisafak.com'da. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. İşte canlı seçim ve sandık sonuçları...

Mersin'in İlçeleri: Anamur, Aydıncık, Bozyaka, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus' tur. Tarihçesi: Bu bölgenin en eski yazılı tarihi, Luvi, Kizzuwatna, Hitit, Asur ve Babil Krallıklarının tarihleri ile içiçedir. Daha sonraları da sırasıyla, Hitit, Urartular, Asurlular, Babiller, Lidyalılar, Persler, Seleukoslar ve Romalılar hüküm sürmüştür. 7.yüzyıldan Osmanlıların fethine kadar bu bölge, Arapların, Abbasilerin, Mısırlı Tulunoğullarının, Selçukluların, Moğolların, Haçlıların, Memlukların, Ramzanoğulları ve Karamanoğullarının eline geçmiş, 16. yüzyıldan itibaren buralar Osmanlı topraklarına katılmıştır.

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Mersin Seçim Sonuçları

Mersin Anamur Seçim Sonuçları

Mersin Aydıncık-Mrs Seçim Sonuçları

Mersin Bozyazı Seçim Sonuçları

Mersin Çamlıyayla Seçim Sonuçları

Mersin Erdemli Seçim Sonuçları

Mersin Erdemli-Mrs Seçim Sonuçları

Mersin Gülnar Seçim Sonuçları

Mersin Mut Seçim Sonuçları

Mersin Silifke Seçim Sonuçları

Mersin Tarsus Seçim Sonuçları

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